NAZIONALE San Marino - Italia Under 20 in diretta su San Marino RTV Terza amichevole nel giro di una decina di giorni per la Nazionale di Franco Varrella impegnata questa sera ore 18 con la Nazionale Under 20 italiana di Alberto Bollini

San Marino - Italia Under 20 in diretta su San Marino RTV.

La Nazionale Under 20 ha sconfitto 1-0 nel test la Nazionale di Mancini con un gol di Cangiano, attaccante del Bologna ma in prestito all'Ascoli, ma in questa squadra ci sono tanti altri giovani italiani di valore che questa sera ore 18 vedremo in azione nel test amichevole con la Nazionale di Franco Varrella.

La partita verrà trasmessa in diretta da San Marino RTV sul canale 520 Sky e sul 73 del Digitale Terrestre

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: