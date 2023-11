QUALIFICAZIONI UNDER 21 EURO 2025 San Marino – Italia Under 21: un'attesa lunga 34 anni Italia e San Marino torneranno ad affrontarsi a livello di Nazionali Under 21 a distanza di 34 anni dal doppio 2-0 per gli Azzurrini del 1989

Per il CT della Nazionale Under 21 di San Marino Matteo Cecchetti solo scelte tecniche. Tutti a disposizione per la classica partita che si prepara da sola. Tra i convocati ufficiali, rientra Matteoni dalla squalifica, Toccaceli dall'infortunio. Le novità sono rappresentate dalla prima volta per il difensore della San Marino Academy Diego Zavoli, e da quello Victor San Marino classe 2006 Tommaso Benvenuti.

La Nazionale italiana Under 21 si è allenata questo pomeriggio allo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli. Tra i big Calafiori del Bologna, Miretti della Juventus e Gnonto del Leeds. Dopo la vittoria di Bolzano contro la Norvegia, la selezione del CT Carmine Anunziata è pronta per una doppia trasferta fondamentale per il cammino verso l'Europeo del 2025 in Slovacchia. Prima il derby con San Marin,o che mancava tra pari età da ben 34 anni, a distanza di pochi giorni, martedì 21 a Cork, la sfida contro l'Irlanda, attualmente al comando del Gruppo A a punteggio pieno con tre vittorie su tre. L'unica novità nell'Italia in vista del doppio impegno è rappresentata dal difensore del Pisa Barbieri.

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Rai 2. San Marino - Italia under 21 si gioca domani al San Marino Stadium ore 18.30.

