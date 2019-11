SAN MARINO - KAZAKISTAN 1 - 3

La Nazionale del Kazakistan per la prima volta di scena sul Titano.

All'andata fini 4 a 0 per la squadra di Milak Bilek.

L'incontro tra San Marino e Kazakistan sarà arbitrato dal turco Ali Palabıyık.

Nelle prime 8 giornate, solo sconfitte per la Nazionale di Varrella mentre il Kazakistan ha conquistato 7 punti,

Due successi interni, 3 a 0 con la Scozia e 4 a 0 con San Marino e un pareggio a Nicosia contro Cipro.

Tra i convocati di San Marino non ci sono gli infortunati Elia Benedettini e Matteo Vitaioli

Condizioni climatiche avverse a San Marino, si gioca sotto una pioggia battente.

Il Commissario Tecnico Franco Varrella ha scelto l'undici da opporre al Kazakistan

San Marino: Benedettini, Palazzi, Simoncini, Berardi, Mularoni, Battistini, Grandoni, Brolli, Nanni, A. Golinucci, E. Golinucci

Kazakistan: Nepogodov, Maliy, Kuat, Schetkin, Tagybergen, Islamkhan, Vorogovskiy, Marochkin, Suyumbayev, Shomko, Zainutdinov

Tutto pronto al San Marino Stadium.

E' il momento degli inni nazionali.

Si gioca sotto un autentico diluvio, gara condizionata dalla pioggia.

Partiti, è cominciata San Marino - Kazakistan

1' Miracolo di Benedettini sul sinistro di Zainutdinov

2' Bel cross di Berardi, carambola su Palazzi e palla fuori non di molto.

4' Ancora pericolo per la porta sammarinese, Schetkin non ci arriva per un soffio

5' GOL Kazakistan

6' Colpo di testa, sotto misura, di Zainutdinov e nulla da fare per Simone Benedettini

10' Punizione per San Marino, batte Golinucci, respinge la difesa Kazaka.

13' Uscita di Benedettini sulla percussione di Zainutdinov

15' Dopo il primo quarto d'ora, il Kazakistan conduce per 1 a 0

18' Cambio nel Kazakistan. Esce Vorogovskiy, entra Miroshnichenko.

19' Occasione San Marino, destro di Palazzi, respinge il portiere Nepogodov

23' GOL Kazakistan

23' Suyumbayev controlla in area e in diagonale batte Simone Benedettini.

25' Gran destro di Schetkin e gran parata di Simone Benedettini

27' GOL Kazakistan

27' Colpo di testa di Schetkin e terzo gol della squadra ospite.

30' Ammonito Miroshnichenko.

33' Simone Benedettini blocca la conclusione dalla distanza di Tagybergen

37' Occasione Kazakistan, la conclusione di Suyumbayev si perde sul fondo.

39' Enrico Golinucci ci ha provato dalla distanza ma non ha trovato la porta avversaria

40' Punizione di Islamkhan, fuori.

42' Colpo di testa di Schetkin, fuori di un nulla.

44' Punizione per San Marino, il cross di Golinucci non trova compagni di squadra pronti alla deviazione

45' Ammonito Tagybergen

45' Un minuto di recupero nel primo tempo

45' Finito il primo tempo, San Marino - Kazakistan 0 - 3

La Nazionale sammarinese ha creato un paio di buone opportunità ma ha subito troppo l'iniziativa avversaria.

46' Cominciato il secondo tempo

46' Varrella conferma gli stessi undici della prima frazione

48' Diagonale di Miroshnichenko, respinto da Simone Benedettini

51' Percussione centrale del Kazakistan, azione fermata per fuorigioco di Suyumbayev

53' Ammonito Mirco Palazzi

60' Un ora di gioco allo Stadium, continua a piovere in maniera incessante, Kazakistan che conduce per 3 a 0 e controllo agevolmente.

60' Esce Alessandro Golinucci, dentro Lunadei

64' Esce Nanni, dentro Hirsch

66' Esce Tagybergen, dentro Fedin

67' E' sceso il ritmo della partita, non cambia il risultato, Kazakistan avanti per 3 a 0

67' Occasione Kazakistan, sinistro di Shomko appena a lato

70' Angolo per San Marino

71' Palla respinta dalla difesa, ci ha provato Golinucci, palla fuori

72' Diagonale di Schetkin, Benedettini si oppone

74' Angolo per San Marino, nulla di fatto

75' Occasione per San Marino, Filippo Berardi con il destro, palla vicino all'incrocio dei pali.

76' GOL SAN MARINO !!!

76' Filippo Berardi salta il portiere e deposita in rete il pallone dell' 1 a 3

77' Splendido suggerimento di Lunadei per il gol di Filippo Berardi.

78' San Marino non segnava un gol nelle competizioni europee dal 2017 con Palazzi



81' Ammonito Davide Simoncini

84' Colpo di testa di Aimbetov, appena a lato

88' Gran sinistro di Suyumbayev ad un soffio dal palo

90' Ammonito Luca Ceccaroli

90' Due minuti di recupero.

92' E' finita. Il Kazakistan ha vinto per 3 a 1. I tre gol della squadra ospite nel primo tempo ma al minuto 76, Filippo Berardi regala la gioia del primo gol nelle qualificazioni europee alla Nazionale Sammarinese

Finale: San Marino - Kazakistan 1 a 3