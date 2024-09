AMICHEVOLE INTERNAZIONALE San Marino, le "prime volte" di Mularoni e Giacopetti Il centrocampista del Cosmos era alla prima da capitano, l'attaccante dell'Academy all'esordio da titolare.

Per motivi diversi, quella di Chisinau è stata una partita speciale sia per Marcello Mularoni che per Nicolas Giacopetti: il centrocampista del Cosmos ha indossato per la prima volta la fascia da capitano, l'attaccante dell'Academy invece era al suo esordio da titolare. "È stato un orgoglio, soprattutto perché fatta sul campo del mio debutto - dice Mularoni - ringrazio Cevoli e lo staff, ma anche la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto, e i miei compagni. Si sono viste tante cose positive, dobbiamo migliorare nei dettagli. A Gibilterra da capolista? Ci deve dare una pressione positiva, perché abbiamo dimostrato che con queste squadre possiamo giocare alla pari e fare bene".

"Sono molto contento - commenta Giacopetti - il mister mi ha chiesto di tenere palloni, prendere falli e rimesse laterali e di giocare tranquillo".

