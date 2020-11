NAZIONALE San Marino-Lettonia, Varrella: "Dobbiamo farci vedere di più in avanti. Ora testa a Gibilterra"

Soddisfazione a metà per il CT della Nazionale Franco Varrella dopo lo 0-3 subito in amichevole dalla Lettonia. Per il tecnico biancazzurro ora la testa va all'ultimo impegno di Nations League contro Gibilterra, in programma sabato alle ore 15.

Nel video l'intervista.

