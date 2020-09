Foto @fsgc

Si decide in un quarto d'ora la partita del Neri, col Liechtenstein che capitalizza due errori di San Marino e trova il definitivo 2-0. Già al 3° Hasler la sblocca su rigore, concesso per fallo di Ceccaroli su Malin. Poi, al 14°, un errore di Benedettini permette a Salanovic di mettere dentro per Yanik Frick, cui non resta che appoggiare di testa nella porta sguarnita.