San Marino-Liechtenstein, atto VII°

A livello di numeri, se c'è da individuare una nazionale vicina a San Marino, in cima alla lista c'è il Liechtenstein. La formazione del principato ha chiuso a quota 0 punti sia nell'ultima Nations League – con la peggior differenza reti della Lega D – che nelle qualificazioni a Euro 2024. Faticando anche più dei biancazzurri per quel che riguarda i gol fatti: appena due, equamente divisi tra le competizioni citate.

Nel corso delle qualificazioni all'Europeo c'è stato anche il cambio di CT: dopo la separazione con Stocklasa e la breve esperienza ad interim dell'austriaco Pauritsch, dalla terza partita del girone è arrivato il tedesco Fünfstück, che in curriculum ha anche una stagione alla guida del Kaiserslautern, nella Serie B tedesca '15-'16. Cambio che qualche effetto l'ha dato: nelle 4 amichevoli disputate in questo 2024 sono arrivate le sconfitte con Far Oer e Albania (4-0 e 3-0) ma anche due pareggi, 1-1 con la Lettonia e, soprattutto, 0-0 con la Romania.

Per quel che riguarda i 6 precedenti coi biancazzurri, il più recente risale alla Nations League '20-'21: uno 0-0 amaro per un San Marino che, contro un avversario decimato da covid e infortuni, andò più volte vicino al gol della vittoria. Ricordi anche peggiori li suscita la gara di andata, a Rimini, col definitivo 0-2 compiutosi già al 14°. Tutti in amichevole gli altri scontri diretti, con due sconfitte e altrettanti risultati utili: il 2-2 del 2003 – con reti degli esordienti Alex Gasperoni e Nicola Ciacci – e lo storico 1-0 del 28 aprile del 2004, quando la punizione di Andy Selva valse l'unica vittoria della storia sammarinese, lontana ormai 20 anni.