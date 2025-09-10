San Marino limita la Romania, grazie a un super Casadei

Foto: Fsgc/Pruccoli

Con cuore, grinta e uno Jacopo Casadei in stato di grazia tra i pali, la Nazionale sammarinese under 21 limita la Romania al 2-0 e offre una prestazione più attenta e ordinata rispetto alla Finlandia. Certo, va ancora migliorata, anzi, sviluppata, la fase offensiva, ma se è vero che Roma non fu costruita in un giorno, anche questo gruppo, ripartito quasi da zero col nuovo biennio, va costruito mattone dopo mattone, eppure ha già dato segnali di crescita in pochi giorni.

La Romania attacca subito, sfiorando il vantaggio con una tripla conclusione in area già nel primo minuto, mentre all'ottavo c'è la prima parata decisiva di Casadei, che vola a deviare in angolo un tiro dal limite. Tre minuti dopo, gli ospiti passano, sfruttando una leggerezza di San Marino in costruzione. L'indecisione di Cervellini consente ai rumeni di rubare palla ed entrare in area, dove il tiro a incrociare di Biliboc vanifica l'affannoso tentativo di recupero della difesa. I titani faticano a uscire dalla propria metà campo e poco dopo la mezzora i rumeni vanno vicini al raddoppio, quando Szimionaș trova lo spazio per calciare dal limite, ma colpisce il palo.

Nella ripresa, seppure il gioco sia ancora in mano agli ospiti, le occasioni calano. C'è però sempre spazio per Casadei, che all'8' stoppa Burnete. L'attaccante della Juve Stabia, lanciato dalla difesa, si presenta in un contro uno, ma si trova di fronte un muro in maglia rossa a chiudergli la strada in uscita. Al quarto d'ora è ancora il portiere sammarinese protagonista, quando un cross basso da sinistra innesca la rapida girata in area di Pop, che trova una risposta fulminea del numero 12 a mettere in angolo.

Per oltre 20 minuti, la Romania non trova più la via della porta, ma alla fine il raddoppio arriva comunque, all'87', con una magia di Trică, che al limite riceve, controlla e si libera dei difensori con un unico tocco. Poi anticipa Casadei e insacca il 2-0, che da bordo campo il ct Curelea accoglie come una liberazione. L'incontro finisce così: la Romania porta a casa tre punti preziosi, dopo il pareggio con il Kosovo, ma San Marino si conforta con una discreta prestazione e soprattutto con la scoperta di un portiere che ha tutte le carte per diventare grande.







