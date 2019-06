San Marino-Lituania è la prima del nuovo corso

Under 21 in conferenza stampa

L'Under 21 inaugura un sentiero lungo due anni verso l'Europeo. E' un inizio e per qualcuno, Fabrizio Costantini in testa, è un nuovo inizio visto di quel gruppo faceva parte anche nel passato biennio. Si parte in casa alle 20,30 di domani allo Stadium e in diretta su San Marino Rtv contro una Lituania fatta di marcantoni di prospettiva e poi ci sono i primi caldi e ci sono anche chili e centimetri che mancano ad un gruppo che sa giocare la palla e che su questo dovrà puntare. A preoccupare il CT una tendenza sulla quale invita chi può e chi deve ad intervenire. Il nuovo gruppo è fatto di ragazzi che faticano a trovare spazio nei club di appartenenza e questo è un problema che può arrivare anche a pregiudicare il futuro di chi dovrebbe arrivare in Nazionale pronto a partite di sacrificio e battaglie di spessore.