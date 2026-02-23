TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:46 Sanremo: le emozioni di Sal Da Vinci, Samurai Jay e Mara Sattei 18:26 Droga in party privato in epoca Covid: verso la sentenza il procedimento nei confronti di 6 imputati 16:06 “Sound & Wellness”, a Sanremo focus su voce e salute 14:32 Ryanair, dal “Fellini” nuove rotte per Manchester, Colonia e Catania 13:33 Appuntamenti istituzionali per i Capitani Reggenti: visitato il Quartiere delle Milizie e la sede centrale della Polizia Civile
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

San Marino nel baratro. La sconfitta con il Castelfidardo fa suonare l'allarme rosso

Terza sconfitta consecutiva per i biancoazzurri che cadono anche con l'ultima in classifica

di Lorenzo Giardi
23 feb 2026

Al di là della cronaca spicciola della terza sconfitta consecutiva, Castefidardo – San Marino 3-2 con le reti di Corigliano per i Titani, il pareggio di Morais, il sorpasso di Gallo su rigore, il nuovo pareggio di Melloni, e il definitivo timbro su partita e risultato ancora del venezuelano Morais, quello che adesso preoccupa è la fragilità di una squadra che in questa stagione non c'è mai stata. Unico incolpevole Oberdan Biagioni chiamato al capezzale per provare a mantenere una categoria che domenica dopo domenica sta scivolando via. Il San Marino, quando mancano 9 incontri alla fine, si trova a + 5 sulla coppia, in questo momento retrocessa, Castelfidardo, Sammaurese, ma attenzione: il Termoli ha 6 punti in più rispetto ai biancoazzurri, qualora dovessero diventare 8, si giocherebbe un solo play out, oggi sarebbe Recanatese – Chieti, e il Titano scivolerebbe in E direttamente insieme alle due già citate. Con quella di ieri a Castelfidardo sono arrivate 8 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 11. Il San Marino non vince una partita dal 30 novembre 2025. Il calcio è una cosa seria, e risponde a dinamiche precise, puntualmente mai tenute in considerazione da una società per la quale sono tutti utili e nessuno indispensabile. A Castelfidardo è tornato Meli, e non Mattia Gasperoni, ma è chiaro che con un marasma del genere anche il portiere è andato in difficoltà. Del San Marino Calcio quello vero restano solo dei bei ricordi, di questo senza sammarinesi, senza dimora, e senza risultati, solo una gran tristezza




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.