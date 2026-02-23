SERIE D GIRONE F 2025-2026 San Marino nel baratro. La sconfitta con il Castelfidardo fa suonare l'allarme rosso Terza sconfitta consecutiva per i biancoazzurri che cadono anche con l'ultima in classifica

Al di là della cronaca spicciola della terza sconfitta consecutiva, Castefidardo – San Marino 3-2 con le reti di Corigliano per i Titani, il pareggio di Morais, il sorpasso di Gallo su rigore, il nuovo pareggio di Melloni, e il definitivo timbro su partita e risultato ancora del venezuelano Morais, quello che adesso preoccupa è la fragilità di una squadra che in questa stagione non c'è mai stata. Unico incolpevole Oberdan Biagioni chiamato al capezzale per provare a mantenere una categoria che domenica dopo domenica sta scivolando via. Il San Marino, quando mancano 9 incontri alla fine, si trova a + 5 sulla coppia, in questo momento retrocessa, Castelfidardo, Sammaurese, ma attenzione: il Termoli ha 6 punti in più rispetto ai biancoazzurri, qualora dovessero diventare 8, si giocherebbe un solo play out, oggi sarebbe Recanatese – Chieti, e il Titano scivolerebbe in E direttamente insieme alle due già citate. Con quella di ieri a Castelfidardo sono arrivate 8 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 11. Il San Marino non vince una partita dal 30 novembre 2025. Il calcio è una cosa seria, e risponde a dinamiche precise, puntualmente mai tenute in considerazione da una società per la quale sono tutti utili e nessuno indispensabile. A Castelfidardo è tornato Meli, e non Mattia Gasperoni, ma è chiaro che con un marasma del genere anche il portiere è andato in difficoltà. Del San Marino Calcio quello vero restano solo dei bei ricordi, di questo senza sammarinesi, senza dimora, e senza risultati, solo una gran tristezza

