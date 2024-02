NATIONS LEAGUE 2024-2025 San Marino nel D1 con Liechtenstein e una tra Lituania e Gibilterra Lituania – Gibilterra andata 21 marzo 2024, ritorno il 26, la perdente retrocederà nel gruppo con San Marino e Liechtenstein

Il prossimo 26 marzo al termine del doppio confronto (andata e ritorno) sapremo chi fra Lituania e Gibilterra farà parte del Gruppo D1 di Nations League con San Marino e Liechtenstein. In caso la perdente fosse Gibilterra, il neo CT della Nazionale sammarinese Roberto Cevoli si troverebbe di fronte alle stesse avversarie affrontate da Franco Varrella nell'edizione 2020-2021 quando per San Marino arrivarono due pareggi con lo stesso risultato 0-0. Chi vince il girone viene promosso in Lega C, la seconda classificata - ed è una novità - affronterà uno spareggio contro una delle due peggiori classificate sempre in Lega C. Girone di ferro per l'Italia di Luciano Spalletti in Lega A con Belgio, Francia e Israele.

