UNDER 21 San Marino-Norvegia, tre esordienti nella lista biancazzurra Si tratta del portiere Battistini, del difensore Giocondi e del centrocampista Severi. Fuori lo squalificato Marco Pasolini.

Tre le novità in lista per un'U21 che, dopo l'antipasto baltico, fa il suo esordio casalingo nelle qualificazioni a Euro 2025. Prima assoluta per i giocatori della San Marino Academy Matteo Battistini, portiere classe 2004, Samuele Severi, centrocampista del 2003, e Simone Giocondi, terzino classe 2002 ufficialmente ancora in forza al Vicovaro, Eccellenza laziale, ma fresco di trasferimento in Repubblica. Fuori il difensore Marco Pasolini, espulso nella gara d'apertura con la Lettonia, impostasi 2-0.

Stavolta invece c'è la Norvegia, che a giugno ha disputato la fase finale dell'ultimo Europeo battendo l'Italia e trascinandola con sé nell'eliminazione al primo turno. Le nazionali giovanili hanno le porte girevoli e dunque i giocatori non saranno esattamente gli stessi, comunque la formazione scandinava ha nelle sue fila gente dal curriculum interessante: a centrocampo soprattutto, con Bobb e Hansen-Aroen tesserati per le due di Manchester, City e United, e la meteora del Benfica, Schjelderup.





Nel video le parole del capitano dell'U21, Andrea Contadini

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: