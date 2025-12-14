San Marino - Notaresco 0-1

E il medico a fare la formazione del San Marino il virus influenzale ha colpito diversi giocatori. Dopo la squalifica torna Mattia Gasperoni dal primo minuto. Notaresco in evidenza con la conclusione di Andreassi sopra la traversa. E’ ancora lo scatenato Davide Andreassi classe 2005 a girarsi e concludere con violenza, blocca Meli. Si va vedere il San Marino con il colpo di testa di Stickler che non va a bersaglio . Poco biancoazzurro nel primo tempo meglio gli ospiti e i frutti del buon primo tempo vengono raccolti al minuto 26 quando un pasticcio difensivo favorisce il servizio di Pistillo per l’ottimo Andreassi che raccoglie e scarica dentro. Prima del finale di tempo ancora Notaresco due volte prima con Forcini e di testa con Pistillo. Nella ripresa è Meli a tener in piedi il San Marino. Grande intervento il suo sulla conclusione tesa e precisa di Arrigoni.

Parata anche stilisticamente perfetta. I biancoazzurri aumentano i giri, bella combinazione Visconti per il colpo di testa di Cun, risposta di Boccabera ma tutto fermo per la posizione irregolare. Le squadre si allungano Muteba salva tutto con Forcini pronto a battere a rete. Gasperini illumina per Pesoli controllo e tiro palo esterno. Insiste il San Marino sul cross dalla sinistra Visconti sul secondo palo calcia senza convinzione. Notaresco che in contropiede si trova con superiorità numerica in due fanno velo ed entrambi pensano alla conclusione dell’altro. Il risultato non cambierà più secondo stop consecutivo per il il San Marino . A Cattolica, Notaresco batte San Marino 1-0

Lorenzo Giardi