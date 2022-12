NAZIONALI UNDER San Marino ospiterà il girone di qualificazione a Euro U19 Il torneo principale è in programma nel 2024, sul Titano invece si giocherà il prossimo autunno: coi biancazzurrini Repubblica Ceca, Romania e Finlandia. U17 contro Italia, Grecia e Irlanda del Nord.

San Marino è stato sorteggiato Paese ospitante per il girone di qualificazione agli Europei U19 del 2024. Il mini-torneo, che si terrà il prossimo autunno, vedrà i biancazzurrini impegnati contro Repubblica Ceca, Romania e Finlandia. Sorteggiati anche i giorni di qualificazione all'Europeo U17, anche questo in programma nel 2024: San Marino giocherà nel Gruppo 11 con Italia, Paese organizzatore, Grecia e Irlanda del Nord.

