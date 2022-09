NAZIONALE San Marino, pari amaro: le Seychelles strappano lo 0-0 I biancazzurri dominano, creano svariate occasioni e c'entrano un palo con Stefanelli: sfuma il ritorno alla vittoria.

Primo risultato positivo per la gestione Costantini da CT di San Marino, eppure, al triplice fischio, non ci sono sorrisi biancazzurri. Le Seychelles strappano lo 0-0 dopo una gara dominata da San Marino, che crea svariate occasioni ma non va oltre al palo di Stefanelli. Sfuma il ritorno a una vittoria attesa dal 2004 e che mai come oggi sarebbe stata meritata.

