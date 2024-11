NATIONS LEAGUE San Marino prenota una notte da campioni

La sezione del Titanus Museum legata al calcio sammarinese ha appena inaugurato. E forse non a caso lo ha fatto nella settimana in cui la storia busserà due volte alla porta. La prima domani sera quando allo Stadium arriva Gibilterra in una partita valida per la Lega D della Nations League. Non è una partita, è la partita. In caso di vittoria San Marino sarà prima nel girone, promossa con una giornata di anticipo in Lega C. Uno scenario inimmaginabile anche solo alla vigilia del match contro il Liechtenstein che questo gol di Sensoli ha trasformato nella serata più bella di sempre. Ma se anche non arriverà il bis contro Gibilterra, basterà un pareggio ai Titani per tenere il secondo posto e giocarsi il tutto per tutto in Liechtenstein lunedì sera. Due match point che potrebbero richiedere l'aggiornamento immediato del filmato emozionale proiettato al Titanus Museum, come lascia intendere, senza dirlo, il Presidente Marco Tura.

Nel servizio l'intervista al Presidente della FSGC Marco Tura

