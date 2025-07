San Marino, presi Coletta e Gasperoni

Doppio innesto per il San Marino: per la porta arriva il classe '92 Jacopo Coletta, cresciuto nelle giovanili del Chievo e con in curriculum 7 stagioni in Serie C: le ultime 5 le ha disputate con la maglia della Lucchese, con la quale, nel campionato appena concluso, è sceso in campo 7 volte. Dall'Imolese invece ecco l'ala classe '99 Mattia Gasperoni, un veterano della Serie D che ha già militato nel San Marino tra 2018 e 2020. Nell'ultimo campionato disputato in maglia rossoblu ha collezionato 24 presenze e 3 reti.