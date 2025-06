NAZIONALE San Marino, quella sconfitta in Bosnia preludio di un grande futuro

Alla fine la differenza l'ha fatta un signore di 38 anni che quando si è alzato dalla panchina è venuto giù lo stadio. Edin Dzeko si nasce, e lui è nato in Bosnia. Non è un dettaglio, anzi è sostanza. Perchè è servita la giocata di un campione a piegare la resistenza di San Marino che aveva fin lì risposto opponendo certezze a tutti i legittimi dubbi della vigilia che andavano dalle assenze, alle temperature alte, al fatto che i campionati sono finiti da un po'. Dubbi che risentono ancora di una mentalità conservativa che Roberto Cevoli, lo staff, i ragazzi, stanno contribuendo ad abbattere a picconate per essere protagonisti dalla propria partita e del proprio destino. E così, preparazione, concentrazione, gamba portano ognuno di quelli chiamati a giocare poco o tanto, a dare tutto. Pur con i propri limiti, sospinti dalla giovane età, dalla voglia di emergere e di cambiare passo. Perché se non tutti potranno prender casa nel calcio professionistico, tutti hanno il diritto dovere di vivere un contesto professionale. Per massimizzare le prestazioni, render omaggio a se stessi e alla maglia indossata. Che volta per volta, altra novità, non è mai un diritto, ma una conquista. E in tutto questo divenire c'è il progetto Pietracuta che potrà ulteriormente aiutare il grosso del gruppo a trovare una categoria adeguata, a tradurre nel quotidiano quei concetti che in Nazionale si vivono solo pochi giorni all'anno. E' una scelta coraggiosa che spinge dal basso a migliorare la base e toglie alibi agli indecisi. Perché se il professionismo è ancora lontano, non c'è neanche tutta questa fretta che arrivi. Un sistema professionale di alto livello lo avvicina tanto così. E magari le sconfitte di misura come quella di Zenica diventano pareggi.

