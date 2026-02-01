SERIE D GIRONE F 2025-2026 San Marino - Recanatese 1-1 Un punto che permette di muovere la classifica ai biancazzurri

Ancora un approccio sbagliato per il San Marino che anche con la Recanatese, così come accadde, con l’Ancona va sotto dopo pochi minuti. Meli respinge la conclusione di Nannapere e non può nulla sul colpo di testa di Pesaresi. Domenica, tanto per cambiare in salita, per la squadra di Ingenito ancora una volta rivoluzionata da continui arrivi e partenze. La formazione di Pagliari ha il dominio nella prima parte di frazione. D’Angelo impegna ancora Meli. Il San Marino soffre ma di minuto in minuto si riassesta: Gasperoni alla conclusione respinge Zagaglia, Cum la mette dentro ma quando è in posizione irregolare. Dubbi in area di rigore per l’atterramento di DAngelo, l’arbitrio ci pensa ma lascia correre, l’azione prosegue Giusti al tiro non inquadra lo specchio.

Pericoloso il Titano con uno dei tanti nuovi, il colpo di testa di Della Salandra servito da Cum finisce fuori. Buon momento per il San Marino, Cum serve il solito sempre pericoloso Mattia Gasperoni a cui non riesce il tap in vincente. Fase dove a causa di errori e incertezze può accadere di tutto: Ale sbaglia il controllo Chiarella non ne approfitta. Tra i migliori del San Marino Alessio Ziello, uno dei tanti nuovi, conclusione che poteva trovare miglior sorte. A stoppare la Recanatese e in particolare nello specifico D’Angelo pensa sempre Meli.

Ed è proprio un rilancio del portiere a mettere in crisi la tenera difesa di Recanati, Mattia Gasperoni raccoglie e scarica dentro il pareggio. Per l'attaccante si tratta del quinto centro stagionale. Prima del tè ancora Chiarella vicinissimo al nuovo sorpasso. Nel primo tempo c’è tanto, nel secondo nulla, eccezion fatta per il rosso a Giusti per fallo da ultimo uomo poi revocato dall’assistente perché in precedenza ha segnalato un fuorigioco. Classico bordino caldo per entrambe. Al Calbi di Cattolica, San Marino - Recanatese 1-1.

