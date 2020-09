UNDER 21 San Marino - Rep.Ceca 0-6: le parole di De Angelis, Moretti e Dolcini

Nel post-partita soddisfatti della prestazione i giocatori della Nazionale Under 21 che hanno retto bene contro la ben più quotata Repubblica Ceca. Oltre alle grandi parate di Mirco De Angelis, da sottolineare anche le ottime prove del difensore Diego Moretti e del centrocampista Federico Dolcini.

Nel video le interviste a Mirco De Angelis (portiere Nazionale Under 21), Diego Moretti (difensore Nazionale Under 21) e Federico Dolcini (centrocampista Nazionale Under 21)

