U21 San Marino riceve la Norvegia, Cecchetti: "L'obiettivo è essere coraggiosi" Il CT: "La prerogativa è fare un''ottima fase difensiva, che deve essere sempre più alta e aggressiva".

L'U21 si appresta a riceve la Norvegia per la seconda gara di qualificazione all'Europeo di categoria: si gioca domani alle 18, al San Marino Stadium. "La nostra filosofia non cambia - dice il CT Matteo Cecchetti - ci siamo dati come obiettivo quello di essere coraggiosi. La nostra prerogativa è fare un'ottima fase difensiva, che deve essere sempre più in avanti e sempre più aggressiva".

