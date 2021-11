UNDER 19 San Marino sconfitto 2 a 0 dalla Lettonia

San Marino sconfitto 2 a 0 dalla Lettonia.

La Nazionale Sammarinese Under 19 è stata sconfitta per 2 a 0 dalla Lettonia nell'ultima partita del girone di qualificazione agli Europei di categoria. Una sfida decisa nel primo tempo con i gol di Lizunovs al 22esimo e di Krancmanis al 26esimo. La squadra di Loris Bonesso ha giocato gli ultimi minuti in 10, per l'espulsione del difensore Marco Pasolini per doppia ammonizione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: