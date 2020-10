UNDER 21 San Marino-Scozia, Costantini: "Daremo il massimo, siamo alla ricerca del gol"

Domani tocca anche alla Nazionale Under 21 che in casa al "San Marino Stadium" e in diretta su San Marino Rtv alle ore 17.30 se la vedrà contro i pari età della Scozia. Sentiamo le parole della vigilia del CT Fabrizio Costantini. "Contro la Croazia abbiamo commesso errori individuali e collettivi, oltre ai loro meriti" - ha affermato Costantini - "sarà una partita difficile (contro la Scozia, ndr) anche quella di domani sera ma sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo. Poi il risultato sarà quel che sarà."

