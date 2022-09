NAZIONALE San Marino - Seychelles, post partita e differita su RTVSport Dalle 22:40 sul canale 93 digitale terrestre spazio ai commenti post gara e le immagini salienti dell'amichevole, a seguire la differita della partita.

Si gioca alle 20:45 l'amichevole tra San Marino e Seychelles. Al termine della gara il post partita in diretta con collegamenti dal San Marino Stadium sul canale 93 del digitale terrestre RTVSport e in streaming per il territorio sammarinese sulla web/TV Sport. Al termine del post partita la differita della partita.

