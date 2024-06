NAZIONALE San Marino sfida in Austria la Slovacchia di Calzona Domani la prima di due amichevoli per la nazionale di Roberto Cevoli. In diretta su RTVSport dalle 18:00.

La quinta volta tra le nazionale di Slovacchia e San Marino è in Austria. La squadra del ct Francesco Calzona prepara la fase finale degli Europei tedeschi a due passi da casa, sono appena 82 i km tra Bratislava e Vienna. L'ultimo precedente risale al settembre 2009 per le qualificazioni mondiali. In due anni San Marino ha incrociato la Slovacchia 4 volte subendo in trasferta due 7-0. Nel mezzo anche uno dei gol più belli di Andy Selva con la maglia della Nazionale. Quella di domani è una sfida diversa. Un'amichevole insidiosa. Da una parte una squadra con la testa all'Europeo, con alcuni giocatori che si giocheranno la convocazione, dall'altra un gruppo che sta proseguendo il percorso di crescita e cambiamento, reduce dalla doppia sfida contro Saint Kitts e Nevis. La terza da ct per Roberto Cevoli è anche la prima in trasferta della sua gestione e si gioca a sud di Vienna a Wiener Neustadt.

Nella partita di domani chi debutterà di certo sarà la nuova maglia della Nazionale. Tra i 23 di Cevoli, la novità assoluta è invece l'attaccante classe 2004 Marco Gasperoni, della Vis Novafeltria. Non ci sono Manuel Battistini, Capicchioni e Lazzari. Rientra Mirko Palazzi.

Nel video l'intervista con Mirko Palazzi - difensore San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: