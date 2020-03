NATIONS LEAGUE San Marino: sfida inedita con Gibilterra, prima ufficiale contro il Liechtenstein Unico precedente a livello di club in Champions League tra La Fiorita e Lincoln, mentre contro la Nazionale del Principato già 4 precedenti.

Sotto la Rocca di Gibilterra, San Marino si presenterà per la prima volta vestito con l'abito biancoazzurro della Nazionale sabato 5 settembre. Alle ore 15 al Victoria Stadium la Nazionale guidata da Franco Varrella incontrerà quella di Julio Ribas. Una partita inedita nelle qualificazioni che impegnano le nazionali, ma non per i club. Il 26 giugno 2018 i campioni di San Marino de La Fiorita hanno incontrato quelli di Gibilterra del Lincoln nel minigirone preliminare di qualificazione alla Champions League. La squadra di Gianluca Procopio viene superata 2-0 con una rete per tempo e retrocessa in Europa League. Diverso il discorso quando si parla di Liechtenstein. Contro la Nazionale del Principato, San Marino ha incrociato i tacchetti già quattro volte, raccogliendo anche la storica vittoria per 1-0 con rete di Andy Selva il 28 aprile 2004. Una partita da ricordare anche per la presenza in tribuna di Michel Platini. Quella giocata a San Marino non era stata la prima sfida, infatti la nazionale di Giampaolo Mazza aveva incontrato qualche mese prima a Vaduz, il 20 agosto 2003, il Liechtenstein pareggiando 2-2 con reti di Alex Gasperoni e Nicola Ciacci, entrambi al debutto in nazionale. Gli ultimi due incontri sono stati decisi in favore del Liechtenstein entrambi per 1-0. A San Marino il 9 febbraio 2011 ed a Eschen il 31 marzo 2015, con la nazionale di Pierangelo Manzaroli superata dalla rete di Daniel Kaufmann.



