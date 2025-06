San Marino sfida l'Austria, Valentini: "C'è sempre più convinzione nei nostri mezzi"

Nel video l'intervista

Per l'Austria c'è un cambio in lista per San Marino, una staffetta tra attaccanti classe 2006 alla prima convocazione: esce l'infortunato Fausto Salicioni dell'Entella ed entra Gabriel Capicchioni del Rimini, messosi in evidenza con un gol e due traverse nelle amichevoli settimanali dell'U21 contro Malta.

Sul campo, si passa da una capolista all'altra.Da quella effettiva, la Bosnia, a quella virtuale, l'Austria. Che a marzo era impegnata nel playoff di Nations League – perso – contro la Serbia, dunque ha cominciato il suo percorso solo sabato. E che avvio, un 2-1 sulla Romania che, di fatto, la rende la favorita per la qualificazione diretta al Mondiale, al pari degli slavi.

"Abbiamo preparato varie palle inattive e varie uscite che possiamo fare - dice il difensore Giacomo Valentini - abbiamo visto come attaccano, come pressano, quindi siamo pronti anche a questa grande squadra. Quello dell'Austria è un attacco simile alla Bosnia, pressano molto di più probabilmente, quindi dobbiamo essere molto più bravi a cercare di uscire da questo pressing molto offensivo. Essendo molto offensiva probabilmente ci saranno palle un po' più sporche, contrasti da vincere e dobbiamo essere molto dure in questi contrasti. Dal punto di vista mentale, Cevoli è un mister che non vuole alibi. Sappiamo che siamo una grande squadra e anche contro queste grandi squadre dobbiamo trovare il modo di portare a casa il risultato. C'è sempre più questa convinzione man mano che passano ogni partita. Se giocasse Arnautovic. Se sarai in campo ti potresti trovare anche di fronte a un giocatore come Arnautovic sarebbe una bella emozione soprattutto perché l'Inter è una squadra che tifo, sono tutti grandi giocatori che sia Arnautovic o altri. È sempre un'emozione incredibile e ci sarà da divertirsi".