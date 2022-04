QUALIFICAZIONI FUTSAL WORLD CUP 2024 San Marino sfida subito il Montenegro Alle 15 la squadra di Osimani contro i favoriti del Girone

La prima montagna da scalare è anche la più ripida. L'esordio col Montenegro vuol dire subito misurarsi con un avversario che mischia cifra tecnica e cattiveria e che i pronostici della vigilia danno tutti in testa in questo gruppo A. Rapita dal traffico e rilasciata dopo oltre un'ora, la squadra ha assaggiato la CU Arena dove il CT Osimani e i suoi collaboratori hanno velocemente apparecchiato un allenamento che ha avuto lo scopo di sciogliere le gambe, liberare la testa e provare alcune cose con l'innegabile vantaggio di un groppo che si conosce bene e bene conosce il suo allenatore. Un gruppo che ha cominciato un percorso già capace di scrivere la storia del Futsal a San Marino, ma nel quale non è difficile notare ulteriori margini di crescita. Allo spauracchio Montenegro le prime risposte, ma quel “diamoci una possibilità” che Osimani ripete come un mantra, fa capire che non sarà come dice il ranking. Almeno non prima di giocarla.

Nel servizio l'intervista a Elia Pasqualini (Universale Futsal San Marino)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: