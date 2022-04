San Marino sfiora l'impresa, Montenegro vince 1-0

La prima notizia da Amburgo è buona: la nazionale di Futsal è molto più vicina al Montenegro di quanto dicessero ranking e pronostici. La seconda è meno buona, Montenegro vince 1-0. Nulla di grave, anzi. Nel logico ragionare, sarebbe una buona sconfitta. Ma il gruppo di Osimani non solo ha abituato bene i sammarinesi, ha cambiato anche il modo di vedere le cose. C'è tanto di buono, quindi, nell'1-0 della CU Arena tranne il risultato. Non esistono più buone sconfitte. Ma buone partite. Un tempo di sofferenza con gli avversari a fare il gioco e creare forse qualche occasione in più, senza però dare l'impressione di dominio. Quando le condizioni lo consentono, San Marino riparte e solletica il portiere montenegrino. Primo tempo 0-0 e se l'attesa è quella di un prevedibile calo nel secondo, beh no. Vuletic segna il gol partita in apertura e forse lo svantaggio toglie il tappo ai biancazzurri. Partita di coraggio, sacrificio, ora anche di sfrontatezza. Moretti prima e Mattioli poi vanno davvero vicino a pareggiarla. La maturità della squadra emerge nella gestione dei minuti successivi, quando i tentativi di rimontare una nazionale tecnicamente e fisicamente sul pezzo passano attraverso il gioco e la gestione dei momenti. Non c'è mai confusione, mai improvvisazione. Anzi, il finale è una bellezza. Pressing alto e portiere di movimento alla ricerca di un miracolo che si è fatto obiettivo. E' mancato il gol, il risultato era lì alla portata. Con una gran voglia di riparlarne già domani sera contro la Germania.