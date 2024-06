NAZIONALE San Marino si gode i suoi giovani, Tura: "Il progetto Under 22 sta funzionando" La Nazionale archivia le due amichevoli contro Slovacchia e Cipro e punta la Nations League di settembre.

La data da segnare sul calendario è il 5 settembre. Alle 20:45 la nazionale di Roberto Cevoli debutterà nella Nations League contro il Liechtenstein. Sarà una sfida importante per capire meglio dove la nazionale è arrivata. Intanto San Marino si gode i suoi giovani. Il processo di rinnovamento della Nazionale non solo è stato annunciato, ma è concretamente iniziato.

Le quattro amichevoli hanno dato alcune indicazioni che possono far ben sperare. Roberto Cevoli ha fatto debuttare molti giovani. Solo nell'ultima partita contro Cipro ben tre. Con Simone Giocondi che ricorderà per tutta la vita la partita dello Stadium, esordio con gol. Cose che sul Titano sono successe solo quattro volte con Nicola Ciacci e Alex Gasperoni, contro il Liechtenstein nel 2003, con Lorenzo Lazzari contro Santa Lucia nel 2022 ed ora con il giovanissimo calciatore della San Marino Academy. Il centrocampista sammarinese si è trasferito sul Titano proprio per affrontare meglio la nuova avventura con la squadra di Matteo Cecchetti. Un aspetto sottolineato dal presidente federale Marco Tura.

Delle ultime due amichevoli la più rischiosa era senza dubbio quella contro la Slovacchia. I precedenti contro Nazionali al lavoro per una fase finale di Europeo o Mondiale hanno lasciato molte ferite, vedi Croazia e Italia. Il secondo tempo contro la squadra di Francesco Calzona è stato positivo. Nel complesso una partita che non ha soddisfatto il ct sammarinese, che chiede più carattere. Meglio il primo tempo contro Cipro, dove i Titani hanno contenuto, per poi rischiare il vantaggio.

Peccato per le indecisioni che hanno pesato sul risultato finale. Su questo aspetto i prossimi mesi saranno importanti perché la Nations League diventa un obiettivo dichiarato, nella quale le partite contro Liechtenstein e Gibilterra sono fondamentali. Chiusa la settimana internazionale per San Marino, l'attenzione si proietta a Euro 2024, domani la sfida di apertura tra Germania e Scozia alla quale assisteranno anche i rappresentanti del calcio sammarinese, con un occhio particolare all'Italia di Spalletti.

