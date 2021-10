San Marino si prepara per la Polonia e punta Andorra. Rossi: "Dobbiamo fare risultato"

Nel servizio Dante Rossi

La settimana abbondante delle Nazionali è cominciata e San Marino alza le marce. 4 giorni di allenamenti – tra Serravalle B e San Marino Stadium – in vista del doppio appuntamento di qualificazioni Mondiali: sabato la Polonia – che sul Titano passò 7-1 – e martedì 12 l'atteso incontro casalingo con Andorra, che da solo vale il biennio.









Con Pancotti inserito nei 22 dell'U21, restano 27 i preconvocati di Varrella, che entro giovedì, vigilia della partenza per Varsavia, scioglierà le riserve. Davanti, oltre al lungodegente Berardi, manca anche Fabio Tomassini, a sua volta infortunato. Nel listone si rivede Censoni, mentre in difesa, rispetto all'ultima volta, esce Cevoli e rientra il recuperato Simoncini. C'è anche Dante Rossi, ko proprio all'andata con la Polonia e da valutare, visto che ha appena ripreso ad allenarsi. "Farò di tutto per esserci" dice il centrale del Cattolica, che su Andorra aggiunge: "Nel secondo tempo dell'andata abbiamo giocato bene, speriamo di ripartire da lì e fare una buona gara. Ma non solo quello, dobbiamo fare risultato: aspettiamo da sempre una vittoria e speriamo che arrivi. Dobbiamo fare risultato, siamo in casa e si può cercare la vittoria".

Le partite della nazionale saranno trasmesse in diretta su San Marino RTV Sport, canale 93 del digitale terrestre.