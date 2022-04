San Marino si ricarica in vista di Gibilterra

Ad Amburgo deve passare la tempesta. Ma anche qui dopo la grandinata si fa rivedere il sole e la nazionale di Futsal trascorre le ore di vigilia di quella che è diventata “la partita” cercando il tasto" reset". In mattinata lo ha fatto Osimani in palestra, nel pomeriggio invece una passeggiata di gruppo nel centro di Amburgo perché l'esperienza è completa solo se si vede anche un po' della città dove si va a giocare. Le cose che hanno funzionato contro il Montenegro e meno contro la Germania sono già passate sotto la lente, insomma conta solo pensare a Gibilterra in un girone che promuove Montenegro e Germania allo step successivo verso il Mondiale, ma che deve assegnare anche il terzo posto. Fondamentale per San Marino agguantarlo per il ranking e la fascia di competenza. Per la differenza reti ai ragazzi di Osimani basterebbe anche far pari, ma nessuno giustamente si mette a far di conto. Fare gol e vincere la partita vorrebbe dire al contempo regalarsi una soddisfazione e centrare appieno gli obiettivi della vigilia.