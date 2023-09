EURO 2024 San Marino-Slovenia, Franciosi: "Dobbiamo essere concentrati come in Danimarca"

Arriva la Slovenia e in conferenza pre partita col CT Costantini c'è il difensore Simone Franciosi, tra i migliori in Danimarca: "Dovremo sicuramente cercare di portare in campo la concentrazione che abbiamo avuto in trasferta".

