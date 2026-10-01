San Marino - Spagna, Bucchi: "Un sogno affrontare questi giocatori"

Allo Stadium arriva la Spagna Under 21 e allo Stadium, contro le Furie rosse, potrebbe esserci il debutto in biancazzurr(in)o per Francesco Bucchi, il più giovane tra i convocati di Matteo Cecchetti. L'attaccante della San Marino Academy, classe 2009, commenta così la sfida alla squadra di David Gordo: "Mi attendo soprattutto il comportamento e l'atteggiamento giusto della squadra. In settimana siamo andati bene, il gruppo è unito e quindi si presuppone di fare una buona prestazione".

Tu sei che sei il più giovane del gruppo, come hai visto la squadra hai visto contro il Kosovo e com'è l'atmosfera in una Nazionale che sembra cresciuta rispetto a quella che era a marzo?

"Esserne il più piccolo è un'emozione, è una cosa nuova. Poi giocare allo stadio davanti ai tifosi, anche di altre Nazionali, è molto emozionante. La squadra è in forma e come ho detto siamo un gruppo unito e quindi siamo pronti".

Se dovessi giocare, sarebbe contro giocatori come Ramon, Valle e Rodriguez, gente che gioca in Serie A. Questo ti fa emozionare?

"Sì, sarebbe molto emozionante e anche molto bello. Penso sia uno dei sogni più belli di ogni giocatore di calcio a questa età".

Com'è vestire la maglia della Nazionale, anche se ancora con l'Under 21?

"È una grande emozione, soprattutto a questa età. Non ho pressione, però mi fa capire che sto bruciando delle tappe e le responsabilità diventano più grandi".







