San Marino-Spagna, Cecchetti: "Mi prenderanno per pazzo, ma ai miei ragazzi ho fatto i complimenti"

Nonostante il pesante passivo, il CT della Nazionale Under 21 Matteo Cecchetti si è complimentato con i suoi ragazzi: "Potrei passare da pazzo, però io ai ragazzi a fine partita ho fatto i complimenti, perché la squadra si è comportata bene a livello tattico in fase difensiva. In fase offensiva credo che forse abbiamo creato più questa sera che in tutto il biennio, e quindi secondo me la partita resta positiva. Il valore della Spagna non sono io che devo raccontarlo, quindi quel numero sul tabellone che ho chiesto ai ragazzi di non guardare per tutta la partita non conta niente, non toglie niente alla bella prestazione che secondo me abbiamo fatto. È giusto che la Spagna arrivava qui da una sconfitta, voleva sicuramente mandare un messaggio, hanno fatto la loro partita, e non reputo questo passivo una mancanza di rispetto nei nostri confronti, anzi da qui deve nascere una lezione per i tantissimi ragazzi che abbiamo in campo, che cosa significa giocare queste partite. Prenderne sei ma con la Spagna che si fermava mi avrebbe fatto più male che prenderne tredici, ma giocandocela fino alla fine, chiudendo in attacco, il brutto gesto che c'è stato nel novantesimo dimostra quanto ci teneva stasera la Spagna e quanto ce ne ha messo fino al novantesimo"







