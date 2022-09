CALCIO A 5 SPECIAL San Marino Special Cup, trionfa il Fuorigioco L'associazione mantovana batte 3-0 gli Invicibili Genova. 3° Castellarano, San Marino chiude 6°.

La San Marino Special Cup torna in gioco dopo i due anni di stop causa pandemia e riparte dal Fuorigioco. È l'associazione lombarda a conquistare la quinta edizione del torneo di calcio a cinque organizzata da FSGC e Federazione Sport Speciali, quest'anno dedicata ai soli atleti special. Un successo netto quello del Fuorigioco nella finalissima per il titolo con gli Insuperabili di Genova, battuti per 3-0. Il bronzo se lo aggiudica Castellarano, dilagante per 8-3 nella finalina con l'Empoli Integra Sport. Si chiude con un ko per 8-0 invece il torneo di San Marino, battuto da Albano Primavera nella sfida per il 5° posto. È sesta piazza dunque per i biancazzurri, ieri terzi nel girone di qualificazione in virtù dei successi per 4-2 su entrambe le venete. Nelle gare di apertura, al Rimini servono i rigori per prendersi il 7° posto a scapito di Sport in Veneto, sconfitto 8-7, mentre nell'incrocio per evitare il fanalino di coda l'ASD Calcio Veneto supera 11-8 la Polisportiva Olimpia e termina 9°.

Nel video le parole di Filiberto Felici, presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: