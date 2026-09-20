SPORT SPECIALI San Marino Special Cup: trionfa l'Albano Primavera Va in archivio con il successo dell'Albano Primavera la decima edizione della San Marino Special Cup, manifestazione voluta e organizzata dalla FSSS e dalla FSGC. Chiudono al 6° posto i padroni di casa di San Marino.

Trionfa la sport, quello sano, e lo stare bene insieme alla decima edizione della San Marino Special Cup, la manifestazione organizzata in sinergia dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali e dalla FSGC. Ma, ovviamente, a nessuno fa piacere uscire sconfitto dal campo: e così, dopo due giorni di battaglia a Montecchio, ad entrare nell'albo d'oro del torneo è l'Albano Primavera che ha superato in finale il Castellarano. Terzo posto finale per la formazione proveniente dal Principato di Monaco, che – con la sua presenza – ha dato un respiro internazionale alla Special Cup.

Chiudono al sesto posto, invece, i padroni di casa di San Marino. Un torneo che si è svolto su due giorni: il girone all'italiana del sabato in cui tutte si sono affrontate con tutte per determinare la classifica provvisoria in vista poi delle fasi finali della domenica, che hanno decretato i vincitori di un evento diventato ormai tradizione in Repubblica e destinato a ripetersi nei prossimi anni.



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