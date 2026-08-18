San Marino Talent Cup, il Sassuolo batte 2-0 l'Academy all'esordio

Si apre con una sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo la seconda San Marino Talent Cup per la San Marino Academy. Il torneo dedicato alle formazioni under 18 e under 19 è cominciato oggi pomeriggio e andrà avanti fino a lunedì 24 agosto tra gli stadi di Dogana e Acquaviva. I titani resistono per un tempo intero, poi i neroverdi risolvono la partita a inizio ripresa, segnando al 47' con Di Chiara e raddoppiando al 50' con Likaj.

Sull'altro campo si è giocata la sfida tra Perugia e Ascoli, con gli umbri - vicecampioni della prima edizione - vincenti per 3-0 (61' e 90+3' Minestrini, 90+1' Peruzzi). Oltre a loro, partecipano al torneo Bologna e Cesena, che saranno in campo giovedì per il secondo turno della fase a gironi. Le squadre sono ripartite in due gruppi: Perugia, Ascoli e Cesena nell'A, Academy, Bologna e Sassuolo nel B.

Il calendario del torneo:

Perugia U19 - Ascoli U19 3-0

San Marino Academy U19 - Sassuolo U18 0-2

Ascoli U19 - Cesena U18 20/08 ore 16 Dogana

Sassuolo U18 - Bologna U18 20/08 ore 16 Acquaviva

Cesena U18 - Perugia U19 22/08 ore 16 Dogana

San Marino Academy U19 - Bologna U18 22/08 ore 16 Acquaviva.

Le finali:

5°-6° posto (3a girone A vs 3a girone B) 24/08 ore 17.45 Montecchio

3°-4° posto (2a girone A vs 2a girone B) 24/08 ore 17.45 Acquaviva

1°-2° posto (1a girone A vs 1a girone B) 24/08 ore 19 Dogana.







