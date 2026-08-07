CALCIO GIOVANILE San Marino Talent Cup: la seconda edizione del torneo al via il 18 agosto Ascoli, Sassuolo, Bologna, Perugia, Cesena e San Marino Academy si sfideranno in due gironi nei campi di Montecchio, Dogana e Acquaviva

San Marino Talent Cup: la seconda edizione del torneo al via il 18 agosto.

Torna la San Marino Talent Cup: la seconda edizione del torneo promosso dalla Federcalcio di San Marino, riservato a formazioni Under 18 e Under 19, prenderà il via il 18 agosto con sei squadre in campo, due delle quali new entry di prestigio assoluto: Ascoli e Sassuolo. Confermata la presenza delle due finaliste dell'edizione d'esordio — Bologna, vincitore per 3-2 sul Perugia nella finale disputata a Dogana — che saranno teste di serie nei rispettivi gironi. Completano il tabellone Cesena e San Marino Academy.

Le sei squadre sono divise in due gironi da tre: nel girone A Perugia, Ascoli e Cesena; nel girone B San Marino Academy, Sassuolo e Bologna. La fase di qualificazione si disputerà allo stadio di Acquaviva e allo stadio "Ezio Conti" di Dogana nelle giornate del 18, 20 e 22 agosto, con fischio d'inizio alle 16.00. Le finali — per il 1°-2° posto, il 3°-4° e il 5°-6° — sono in programma lunedì 24 agosto, con il match conclusivo alle 19.00 a Dogana e le altre gare ad Acquaviva e Montecchio.

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