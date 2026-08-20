CALCIO GIOVANILE San Marino Talent Cup: Sassuolo in finale, vince anche il Cesena I neroverdi battono anche il bologna. I romagnoli vincono la sfida bianconera con l'Ascoli

San Marino Talent Cup: Sassuolo in finale, vince anche il Cesena.

Il Sassuolo Under 18 è in finale della seconda San Marino Talent Cup. Dopo il successo per 2-0 all'esordio contro l'Academy, i neroverdi battono anche il Bologna detentore del trofeo, per 4-2. Sono i rossoblù a portarsi in vantaggio al 14' con Demaurizi, a cui rispondono rapidamente Barb e la doppietta di Della Giovanna, tra il 16' e il 20'. Spaseski segna il 4-1 prima dell'intervallo, Cevolo, al 52', fissa il risultato sul 4-2.

Nell'altro girone vince il Cesena per 4-3 un tiratissimo incontro a tinte bianconere contro l'Ascoli. Bombardini all'11' apre per i romagnoli, Marra raddoppia al 15'. Nespeca e Djoric pareggiano i conti, ma Zannoni riporta avanti i suoi prima dell'intervallo. Ancora Djoric, al 55', fa 3-3, mentre Lombardo, a tre minuti dal recupero, regala i tre punti al Cesena.

Il calendario del torneo:

Perugia U19 - Ascoli U19 3-0

San Marino Academy U19 - Sassuolo U18 0-2

Ascoli U19 - Cesena U18 3-4

Sassuolo U18 - Bologna U18 4-2

Cesena U18 - Perugia U19 22/08 ore 16 Dogana

San Marino Academy U19 - Bologna U18 22/08 ore 16 Acquaviva.

Le finali:

5°-6° posto (Ascoli vs 3a girone B) 24/08 ore 17.45 Montecchio

3°-4° posto (2a girone A vs 2a girone B) 24/08 ore 17.45 Acquaviva

1°-2° posto (1a girone A vs Sassuolo) 24/08 ore 19 Dogana.

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