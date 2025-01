SERIE D San Marino - Tau Altopascio si gioca a Budrio I Titani giocheranno la prima di ritorno allo Stadio Zucchini.

San Marino - Tau Altopascio si gioca a Budrio.

Nella prima giornata del girone di ritorno il San Marino Calcio ospiterà il Tau Altopascio ancora "in trasferta". I Titani sfideranno la terza forza del campionato di serie D allo Stadio Comunale Pietro Zucchini di Budrio. Dopo la partita a porte chiuse a Castiglione di Ravenna contro lo United Riccione i biancoazzurri saranno ancora costretti a trasferirsi fuori San Marino per l'indisponibilità del campo di Acquaviva. Tra le possibili alternative c'era il Romeo Neri di Rimini. Per il futuro la soluzione più probabile dovrebbe essere il Nicoletti di Riccione.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: