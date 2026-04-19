SERIE D GIRONE F 2025-2026 San Marino - Teramo 1-3 Gli abruzzesi archiviano la pratica nel primo tempo Il San Marino a 180 minuti dal termine del campionato può ancora sperare nei play out

C’è un limite oltre il quale lo sport smette di essere competizione e diventa sopravvivenza. È quello che sta vivendo una squadra ormai allo stremo, intrappolata in una situazione tanto paradossale quanto drammatica sportivamente parlando. Dopo essere rimasta senza trasporti, senza magazziniere, oggi contro il Teramo si ritrova anche senza allenatore. Motivo: ad Oberdan Biagioni sarebbe scaduto il patentino e non ha potuto sedersi in panchina.

Senza Ferroni squalificato e Di Pierro indisponibile a dirigere le operazioni designato il collaboratore tecnico Giuseppe Viola. Aggiungiamo che la lega, probabilmente, multerà il San Marino Calcio per l’assenza dello speaker dello stadio che avrebbe dovuto leggere obbligatoriamente una frase contro il razzismo. I tre gol del Teramo a firma Botrini, Alessandrini e Njambe in poco più di mezz’ora, e un palo interno colpito da Sereni, sono la logica conseguenza del disagio totale.

Teramo che in scioltezza chiude la pratica già nel primo tempo. Nella ripresa il San Marino accorcia con Rubino in apertura. Danno relativo, il Teramo va in gestione e porta a casa i tre punti. Per il San Marino l’ennesima sconfitta rischia di essere la cosa più gradevole in mezzo ad scenario surreale una situazione che non può essere ignorata quando porti il nome di San Marino. Unica nota positiva mancano solo due giornate al termine del calvario.

Allo stadio Calbi di Cattolica Teramo batte San Marino 3-1.



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