San Marino torna al gol con David Tomassini: Kosovo vince 4-1

San Marino torna al gol con David Tomassini: 4-1 Kosovo

ll minuto di una nuova, storica impresa della Nazionale di San Marino è il numero 85: David Tomassini, entrato da poco, buca Ujkani e realizza la rete del 4-1. Il risultato non cambia - con il Kosovo che vince - ma dentro il gol del giovane attaccante sammarinese c’è tutto: cuore, grinta, spirito di sacrificio, voglia di non arrendersi mai anche quando l’avversario è tecnicamente superiore. Da qui nasce la rete di Tomassini che permette a San Marino di tornare ad aggiornare gli annali. L’ultimo centro in trasferta risaliva a quasi 4 anni fa, con Palazzi in Azerbaigian. Ora c’è quello di Tomassini davanti a tutti, sperando sia il primo di una lunga serie. L’amichevole di Pristina parte sulla falsariga di quella della Sardegna Arena: i primi 30 minuti biancazzurri sono ottimi. I ragazzi di Varrella difendono con ordine, provano a pressare alto e non disdegnano a ripartire. Il Kosovo, però, ha dei giocatori in grado di spaccare il match: uno di questi è Vedat Muriqi. L’attaccante della Lazio segna alla prima vera chance, prendendo posizione con il corpo e scaraventando alle spalle di Simone Benedettini. Sull’altro versante D’Addario trova Mularoni che se la sistema e calcia debolmente, nessun problema per Ujkani. Il finale di frazione è di marca kosovara: lo stesso Mularoni perde un pallone sanguinoso in uscita, Muriqi serve Halimi che la piazza con il mancino e centra il palo esterno. Qualche minuto dopo combinazione tutta “italiana” tra Vojvoda - terzino del Toro - e Muriqi: conclusione disinnescata in corner da Benedettini. È il preludio al raddoppio degli uomini di Challandes: punizione calciata alla perfezione da Zeneli, Muriqi si avventa sulla sfera e firma la doppietta al tramonto del primo tempo.

Ripresa che si apre nella stessa maniera: passano solo 30 secondi quando Zeneli veste per la terza volta i panni dell’assist-man e serve ancora Muriqi. Il bomber è letale, fa 3-0 e hat-trick. San Marino non demorde e alla lunga cresce: Fabio Tomassini resiste alla carica di Rrahmani e crossa, Vitaioli contrastato non colpisce con potenza. I ritmi si abbassano ma Muriqi ha ancora fame di gol. Il 4-0 arriva su calcio di rigore, dopo il fallo di Cevoli in area su Kastrati. Dal dischetto il 18 kosovaro spiazza Benedettini e realizza un personalissimo poker. Quando meno te lo aspetti, poi, la rete di San Marino raccontata in precedenza: Hirsch è completamente solo sulla destra, mette in mezzo ed Enrico Golinucci viene murato. La sfera torna ad Hirsch che questa volta serve David Tomassini e il resto è storia. Palla sotto le gambe di Ujkani e tutti si abbracciano per un traguardo tanto agognato quanto meritato. Gli ultimi minuti scorrono via, la Nazionale si fa vedere in avanti sfruttando la stanchezza degli avversari. Non c’è più tempo, però: il Kosovo passa 4-1, i Titani trovano il secondo gol della gestione Varrella.