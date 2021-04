San Marino: torna il calcio giovanile di base

Da lunedì 19 aprile potrà riprendere l’attività di base organizzata dai poli calcistici sammarinesi. Sulla base dell'ultimo decreto-Legge 63/2021, potranno tornare in campo le squadre Under 8, Under 10 ed Under 12. Come da protocollo sarà richiesto il rispetto delle misure anti-Covid come già avvenuto nella prima parte di stagione. In attesa di tornare a un completa attività senza vincoli, dalla prossima settimana sarà possibile svolgere allenamenti individuali. All'arrivo al campo è prevista la misurazione della temperatura corporea. La mascherina deve essere indossata all'arrivo e negli spazi comuni, ogni bambino dovrà presentare l'autocertificazione. Non è ancora permesso l'accesso agli spogliatoi per l'utilizzo delle docce.