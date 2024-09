AMICHEVOLE INTERNAZIONALE San Marino, Tosi: "Bravi, ma potevamo fare qualcosa di più. Mercato? Aspetto offerte, valuterò" Il terzino della Nazionale non chiude del tutto le porte al San Marino: "Ancora non lo so, devo capire diverse cose, anche come vogliono giocare loro".

"Purtroppo paghiamo piccoli errori che dovremmo cercare di evitare - dice Alessandro Tosi in merito all'amichevole con la Moldova - sapevamo che è una squadra forte, infatti hanno fatto una bellissima partita. Noi siamo stati bravi ma potevamo fare qualcosa di più. La vittoria col Liechtenstein? Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto ma dobbiamo già pensare alle prossime, perché possiamo davvero fare qualcosa di grande: La vittoria ci aiuterà ma dobbiamo restare concentrati, perché una non basta".

Il terzino si sofferma anche sul suo futuro a livello di club, non escludendo una permanenza al San Marino: "Sto ancora aspettando delle offerte, questa settimana dovrei fare delle valutazioni, vediamo. Capitolo chiuso col San Marino? No non lo so ancora, devo capire diverse cose, anche come vogliono giocare loro: ci sono molte variabili. Da fuori qualcosa si è mosso, ma ancora niente di concreto".

