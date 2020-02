San Marino U17 cede 5-2 alla Rappresentativa Lega Pro

Ad Acquaviva, la rappresentativa sammarinese U17 ha perso 5-2 l'amichevole contro i pari età di Lega Pro. Incassato il gol di Abiuso, i biancazzurri hanno ribaltato la situazione con Gasperoni e Castellani, chiudendo in vantaggio il primo tempo. In avvio di ripresa però la squadra di Arrigoni è tornata avanti con Cardinali e Ruggeri, per poi allungare ancora con Ruggeri e con Monaldi.