San Marino U21, arriva la Spagna. Cecchetti: "Il nome dell'avversario non ci condizioni"

L'Under 21 di San Marino torna al cospetto della Spagna, stavolta tra le mura amiche dello Stadium. Dopo la buona prova con il Kosovo, i biancazzurrini ritrovano la squadra più temibile del girone di qualificazione agli Europei, nonché capolista, ma che arriva sul Titano con una ferita ancora fresca, avendo perso per 2-1 lo scontro diretto con la Finlandia. Una sconfitta inaspettata e che, soprattutto, lascia aperto il discorso qualificazione diretta. Con una vittoria, gli spagnoli avrebbero già strappato il pass, con un pareggio, quasi, mentre il 2-1 subito rimette in discussione un po' tutto.

Alla squadra di David Gordo, perciò, servirà non sbagliare più colpi, tra San Marino e Romania. Contro i titani si riparte del 7-0 dell'andata, in cui San Marino, come contro il Kosovo, aveva giocato un gran primo tempo, salvo subire il 2-0 a ridosso dell'intervallo, che diede poi il via alla goleada della ripresa. Nel primo impegno internazionale della nuova stagione si è però vista una squadra più coraggiosa e desiderosa non solo di limitare i passivi, ma anche di attaccare, cercando quel goal che finora le è mancato. Contro un gruppo che può contare su calciatori di livello assoluto, tra cui il trio del Como Valle – Ramon – Rodriguez, sarà difficilissimo, ma il ct Matteo Cecchetti non parte prevenuto: "Come chiedo sempre ai ragazzi, il nome dell'avversario non deve cambiare il nostro approccio - commenta -. Abbiamo avuto una bellissima settimana di lavoro in cui preparare questa partita, recuperare le energie che avevamo speso contro il Kosovo e quindi siamo pronti. Ho detto ai ragazzi che voglio ulteriori conferme proprio contro un avversario così forte, perché veniamo da un ottimo momento con fiducia, con consapevolezza, e riuscire a fare le cose bene anche con la Spagna avrebbe un valore ancora maggiore".

Come si può migliorare il secondo tempo, che anche con il Kosovo vi ha visto un po' in affanno?

"Quello che abbiamo analizzato con i ragazzi e su cui abbiamo lavorato proprio in prospettiva della Spagna è stato l'ottimizzare al meglio le energie spese in fase difensiva. In quel primo tempo abbiamo speso tantissimo e poi nel secondo tempo ci siamo, dal 60', ritrovati un po' corti di gamba e di fiato. Quindi abbiamo strutturato e organizzato una fase difensiva dove la spesa complessiva sia più distribuita sui giocatori".

È una Spagna che però arriva con una ferita aperta, la sconfitta con la Finlandia. Ti aspetti una Spagna subito all'assalto?

"Io mi aspetto una Spagna come ha all'andata, quando abbiamo giocato a Lugo, una Spagna che vuol fare la propria partita. È una squadra che ha ancora il destino nelle proprie mani e quindi penserà a continuare sulla propria strada. Noi non dobbiamo commettere l'errore di farci spaventare dal nome dell'avversario".







