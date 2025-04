San Marino, un punto verso la salvezza

Lo scossone di classifica con il -15 allo Zenith non cambia i progetti di un San Marino che vuole provare a salvarsi con le proprie gambe. L'Imolese dell'ex Gianni D'Amore non ha più nulla da chiedere a questo campionato ma dopo un solo minuto va vicinissima al vantaggio palo interno di Agbugui. Scampato il pericolo esce bene il San Marino spinto dalle geometrie di Arcopinto e la verve di Haruna. Il diagonale di Giacomini finisce alto. Al quarto d'ora si fa notare Passewe conclusione respinta da Lopez Salgado. Intorno alla mezz'ora il San Marino costruisce il vantaggio prima Haruna cerca Passewe che rimedia solo un angolo. Dal corner Bigucci non trova il modo di indirizzare a rete, poco dopo sull'iniziativa di Pericoli a destra, Haruna si fa trovare pronto all'appuntamento. E il raddoppio sembra cosa fatta quando Toure' inventa per Passewe il centroavanti non riesce a superare Lopez già in caduta. Per rivedere l'Imolese occorre attendere il minuto 35 quando Pierfederici, impegna, si fa per dire, Branduani.

Nella ripresa si abbassa troppo il San Marino e con una classica imbucata centrale i rossoblu di D'Amore la pareggiano con Gasperoni lasciato libero davanti a Branduani. Nel finale la svolta con Manneh che si divora il gol del vantaggio in contropiede, e dal possibile 2-1 si passa all'1-2 con il rigore fischiato per il fallo di Biguzzi su Raffini. Doppia ammonizione per il centrale biancoazzurro e San Marino anche in 10. Raffini realizza spiazzando Branduani . Ma non è ancora finita perché allo scadere Sollaku in rovesciata colpisce il palo, poi lo l'arbitro vede una trattenuta e fischia il rigore un altro rigore, in questo caso in favore dei Titani, trasformato da Arcopinto.

A Cattolica, San Marino - Imolese 2-2, quinto risultato positivo per la squadra di Biagioni.