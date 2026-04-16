QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 17 San Marino Under 17, Alessandro Ciacci: "La Nazionale è un'emozione", Elia Zavoli: "Tre bellissime partite"

Nel dopo partita della sfida contro Andorra, abbiamo sentito i commenti dei calciatori sammarinesi:

"Purtroppo non siamo riusciti a fare gol, nonostante le numerose azioni - ha detto Alessandro Ciacci - Non siamo molto abituati a giocare pressando e chiudendo le altre squadre, ma aspettando magari una ripartenza nella nostra metà campo. Mi dispiace perché ci ho sperato fino alla fine e purtroppo non siamo neanche riusciti a fare gol. Però dai, un gol lo abbiamo fatto, sono contento, non ci poteva andare meglio".

Comunque per te è un torneo positivo, un gol, un assist diverso giocato e anche il ritorno alla vittoria. Come valuti questi tre giorni per te?

"Io come prima cosa mi sono divertito moltissimo perché giocare in nazionale è sempre un'emozione grandissima. Sono soddisfatto delle mie prestazioni, ho fatto un gol e due assist. Sono contento, mi dispiace per quest'ultima partita che potevamo fare meglio, ma è ormai andata".

"Secondo me non siamo abituati - ha detto Elia Zavoli - ad affrontare una squadra si chiude dietro e aspetta soltanto magari di recuperare palla per fare un contropiede. Poi noi dopo subito quattro minuti abbiamo preso gol, quindi puntavamo subito ad attaccare. Stanno molto alti, loro facevano la ripartenza e abbiamo preso due gol appunto su una ripartenza da dietro di loro con un lancio. Un torneo in cui avete comunque ritrovato la vittoria per la nazionale dopo 24 anni".

Come valuti questi tre giorni per te?

"Sono state delle partite bellissime, mi sono divertito molto anche se in quest'ultima siamo tutti un po' tristi per il risultato. Però comunque aver vinto contro il Galles è una grande soddisfazione per noi".

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